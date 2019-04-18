За добу на Донбасі поранено одного українського військового

З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. В результаті обстрілів був поранений один український військовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вони обстріляли українські позиції поблизу села Павлопіль, села Піски, міста Світлодарськ, села Кримське.

"Одного українського захисника було поранено. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ГПУ опублікувала докази присутності РФ на Донбасі. Зокрема, правоохоронці виявили уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснополь".

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 17 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене озброєння, поранено одного українського військового.