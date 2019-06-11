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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий


За даними розвідки, 10 червня поранено двох окупантів

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі у понеділок, 10 червня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, з них сім разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог також обстрілював українські позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції ОС: шість разів - Водяне, а також - Опитне, район Пісків, Мар'їнку, Широкине, околиці Новотроїцького та Пищевик.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників зазнали п’ятьох обстрілів: Зайцеве, Світлодарськ, район Південного, околиці Новоолександрівки та Новгородського.

Втрат серед українських захисників немає, за даними розвідки, 10 червня поранено двох окупантів.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі - в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": поблизу Водяного та Пісків.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 9 червня, збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню, загиблих та поранених серед українських військових не було.

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