За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ООС у Facebook.

Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції біля села Березове, села Миколаївська дуга, селища Південне.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі з початку поточної доби, 27 травня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Луганському напрямку.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.