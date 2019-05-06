За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

У районі проведення операції Об’єднаних сил 5 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював українські позиції з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Авдіївки, Талаківки і Павлополя, поблизу населених пунктів Лебединське, Богданівка та Пищевик.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: біля села Новозванівка, поблизу Новоолександрівки та двічі - біля Кримського.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 5 травня одного окупанта знищено, п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 5 травня район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація США, в яку входили представники Апарату аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні.