Доба на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

Фото: евакуація пораненого (mil.gov.ua)

Бойовики також обстріляли житлові будинки у селі Зайцеве

Протягом 8 липня російські найманці на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Під час обстрілів бойовики використовували майже всі наявні види озброєнь: великокаліберні міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

"За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає якнайшвидшого одужання", - повідомили в ООС.

Крім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. За даними українських військових, обстрілами пошкодило покрівлю даху, розбито склопакети двох вікон та пошкоджено стеля і стіни коридору будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу "Тигр", - повідомили у прес-центрі.

Всі обстріли відбулися 8 липня. Від початку поточної доби бойовики активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Нагадаємо, учора ситуація на Донбасі погіршилася, внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників.

За день до цього повідомлялося про чотирьох поранених бійців ЗСУ.