Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

На Донбасі протягом минулої доби, 3 червня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що з них шість разів застосувались заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам'янка, Піски, Новотроїцьке, Водяне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу міста Попасна та

в районі населеного пункту Новозванівка.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено", - зазначили в ООС.

Від початку вівторка, 4 червня, противник двічі обстріляв наші позиції в районі Авдіївки та Опитного, втрат серед ЗСУ нема.

"На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються" - повідомили в штабі.

Нагадаємо, командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило, що у зоні ООС на Донбасі у понеділок, 3 червня, вночі загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Вадим Забава.