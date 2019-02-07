Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Бойовики 11 разів порушили режим тиші

За прошедшие сутки, 6 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, обстрелы из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велись в районе поселка Лебединское, с гранатометов в районе населенного пункта Павропіль. Кроме того, боевики стреляли вблизи Песок и в районе поселка Водяное.

Также в минувшие сутки обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское, Хутор Свободный, Южное, Жованка и Станица Луганская.

Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения, которые оборонялись, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов уничтожены и один получил ранения. Также уничтожено грузовик российско-оккупационных войск марки "УРАЛ".

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 5 февраля, 11 боевиков получили тяжелые ранения.