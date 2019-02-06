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На Донбасі за добу поранено 11 бойовиків, - розвідка

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 07:19
На Донбасі за добу поранено 11 бойовиків, - розвідка
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще чотирьох бойовиків ліквідовано

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 5 лютого, 11 бойовиків отримали важкі поранення.. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

За даними розвідки, ще чотирьох окупантів ліквідовано. Також знищено броньовану бойову машину противника та позашляховик.

Зазначається, що бойовики  12 разів порушили режим припинення вогню, із них п'ять разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли українських позицій велися з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, 4 лютого на Донбасі внаслідок обстрілів один український військовий загинув, одного поранено.

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Теми: Новини ООС
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