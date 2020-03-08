Доба на Донбасі обійшлася без втрат у лавах українських військ

На Донбасі протягом минулої доби, 7 березня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, противник обстріляв позиції українських військ із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поруч з Красногорівкою, поблизу Мар’їнки, а неподалік Широкиного були випущені 4 міни з міномету калібру 82 мм. Поблизу населеного пункту Зайцеве з міномету калібру 82 мм противник випустив ще 6 мін. Неподалік Луганського і Новотошківського українських військових обстрілювали з гранатометів різних систем, а також з БМП.

"7 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, ввечері 7 березня бойовики здійснили теракт - снайперським вогнем обстріляли мирне населення в околицях прифронтової Мар'їнки Донецької області. Поранення отримав мирний житель, який знаходився за кермом свого автомобіля.