Доба на Донбасі обійшлася без втрат

На Донбасі 23 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Три обстріли бойовиками позицій ЗСУ зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне. Вогонь вели з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів:

двічі біля Пісків - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ;

неподалік Верхньоторецького - з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська, з великокаліберних кулеметів, вели прицільний вогонь у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад півгодини. Втрат з нашого боку не зафіксовано", - повідомили у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 22 листопада, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий, ще один військовослужбовець зі складу ООС загинув внаслідок ДТП. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів, а також гранатомети, стрілецьку зброю та кулемети.

Також РБК-Україна писало, що за даними української розвідки, впродовж тижня на Донбасі було ліквідовано щонайменше 9 учасників незаконних збройних формувань Російської Федерації. Загалом втрати у лавах бойовиків за тиждень складають 19 осіб.