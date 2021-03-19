ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За добу на Донбасі бойовики шість разів порушили перемир'я, загинув військовий

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 07:43
За добу на Донбасі бойовики шість разів порушили перемир'я, загинув військовий Фото: проросійські бойовики (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 18 березня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав смертельне кульове поранення.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там загинув військовий.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, внаслідок вогню зі стрілецької зброї поблизу Богданівки Донецькій області загинув цивільний.

Раніше 17 березня окупанти дев'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел
NEWS
Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати
Локдаун в Києві вводять вже завтра: що важливо знати
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні