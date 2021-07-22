ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений

Новость на русском →
Четвер 22 липня 2021 08:23
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений Фото: на Донбасі поранений український військовий (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Постраждв один український військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски бойовики застосували міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля Мар'їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі