Сутки на Донбассе: боевики применили ПТРК и гранатометы, один военный ранен

За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Пострадал один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Так, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески боевики применили минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Возле Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого-удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.