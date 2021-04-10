Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь сім разів, поранений військовий

Всього бойовики здійснили шість обстрілів та одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Зокрема, неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у напрямку населеного пункту Зайцеве, окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

З початку поточної доби бойовики стріляли один раз поблизу Майорського. Жодний український військовий не постраждав.