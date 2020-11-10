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Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили перемир'я

Автор: Инна Собора

Упродовж минулої доби, 9 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з вечора 6 по вечір 8 листопада СММ ОБСЄ зафіксували шість випадків порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 8 листопада окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Водяного.

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