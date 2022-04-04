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За добу армія РФ 17 разів обстрілювала Харків та околиці, 3 дітей в тяжкому стані, - ОВА

Фото: Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти за добу, 3 квітня, 17 разів обстріляли Харків та передмістя. В результаті поранення отримали 34 особи, 3 дітей в край тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За минулу добу росіяни нанесли 17 обстрілів по районах Салтівки, П’ятихаток, Дергачах. Унаслідок обстрілів Слобідського району Харкова 7 людей загинули, 34 - отримали поранення, серед них 3 дітей у тяжкому стані. Зранку обстріли житлових районів продовжилися", - зазначив голова області.

Крім того, внаслідок обстрілу житлового сектору у Дергачах загинули 3 осіб, ще 7 отримали поранення.

Найактивніші бої ідуть на Ізюмському напрямку. Окупанти постійно атакують, проте українські військові стримують натиск.

"Наші Збройні сили тримають оборону, фактично не дозволяючи ворогу піти великими, потужними силами до Луганської та Донецької областей. Ворог втрачає там щодня досить великі сили", - додав Синєгубов.

За його словами, ворог блокує гуманітарні коридори у Харківській області, тому допомогу передають волонтери.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вперше обстріляли Тернопіль. Загрозу вдалося попередити, проте уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

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