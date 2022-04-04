Перша атака Тернополя окупантами: стали відомі подробиці

У неділю, 3 квітня окупанти здійснили першу атаку на місто Тернопіль . Удар планувався на об'єкт критичної інфраструктури, втім загрозу було попереджено, однак уламками все ж нанесено пошкодження об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОДА Володимира Труша під час брифінгу.

"Вчора ворог здійснив бомбардування міста Тернополя. Був перший "приліт". Дякуємо наших військовим, які попередили даний факт, знешкодили. Однак уламками було зачеплено об'єкт критичної інфраструктури. Тому він зараз є в непридатному стані для використання. Щодо іншого - це закрита інформація", - розповів Труш.

Він також зазначив, що ЗСУ, ДСНС працюють зараз на місці події, які спільно з поліцією проводять документування даного факту і вилучання уламків.

"Людських жертв немає. По цьому об'єкту ми спрацювали напередодні. Тобто, розуміли, що може бути така ситуація, тож всі превентивні заходи були вжиті до того. Тому маємо такий результат", - додав Труш.

Нагадаємо, вчора стало відомо про потужний вибух у місті Тернопіль. Однак про його причини місцева влада інформації не наводила.

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