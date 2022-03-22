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За добу 21 березня вдалось евакуювати понад 8 тисяч людей, - Тимошенко

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Вівторок 22 березня 2022 09:45
За добу 21 березня вдалось евакуювати понад 8 тисяч людей, - Тимошенко Фото: за добу 21 березня вдалось евакуювати понад 8 тисяч людей (t me)
Автор: Артем Горовенко

Упродовж 21 березня з небезпечних регіонів України гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 8 057 мирних жителів, з яких 3 007 врятовано з Маріуполя та доставлено до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Так, до Бердянська впродовж дня прибуло 26 автобусів. За його словами, подальшу евакуацію з Бердянська, а також населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське проведуть у вівторок з 9.00 до 11.00.

"У Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку", - додає Тимошенко.

Також він зазначив, що в Київській області за день було евакуйовано 4 750 людей та доставлено гуманітарну допомогу у Ворзель та Бучу.

Окрім того, на Луганщині з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське коридорами до Бахмута було евакуйовано 300 людей.

"В ці населені пункти доставлено понад 200 тонн гуманітарної допомоги", - додав заступник керівника ОП.

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