По соседству с врагом. Как приграничье Сумщины живет под КАБами и дронами

Граничащая с Россией Сумская область смогла выстоять в начале полномасштабного вторжения – оккупантов отсюда удалось довольно быстро выбить. Несмотря на это, соседство с врагом не давало спокойной жизни жителям приграничной зоны. Города и села постоянно подвергались артиллерийским обстрелам и пускам КАБов. Однако враг не отказывался и от планов повторного наступления на Сумщину. Так что Силы обороны Украины превентивно провели Курскую операцию. Сейчас россияне пытаются осуществлять свое контрнаступление, поэтому этот регион, включая украинское приграничье, является одним из самых горячих участков фронта.

Военные отговаривают от поездки в одно из сел, расположенное в приграничной зоне, совсем рядом с боевыми действиями на Курщине. Россияне здесь массированно запускают БПЛА и ударные дроны. Но в дождливый день разрешение получено – в непогоду дроны почти не смогут летать, поэтому можно рискнуть.

Дорогая недолгая, от самих Сум это не так уж далеко, война совсем рядом от областного центра. На обочине виднеется знак "Контролируемая приграничная зона". Здесь сразу включаем "сахарок". Это уже знакомое устройство, оно отслеживает движение враждебных БПЛА. В населенном пункте мы будем для врага как на ладони, поэтому включаем "сахарок", чтобы быстро эвакуироваться из авто в случае опасности. В случае подлета дрона – разбегаемся все по разным местам, под деревья или кусты.

Первый знак, что мы приближаемся к России – взорванный автомобиль на обочине. Далее – несколько разрушенных до основания домов. Последние полгода изменили знакомую местность: значительно увеличилось количество развалин и значительно уменьшилось количество людей.

На улицах села пусто. Людей нет. Еще весной здесь можно было встретить местных, сейчас оставшиеся сидят по домам. В центре села был хороший большой магазин, подъезжаем к нему – здесь руины. Крыша пропускает капли дождя, они стекают по разбитым витринам. Несколько товаров удивительным образом остались стоять на прилавке.

На каждый кадр есть ограниченное количество времени. Долго оставаться на одном месте нельзя. Движемся дальше: разбита пожарная часть, уничтожено отделение почты, еще один разрушенный магазин. Все, что могло обеспечивать жизнь людей – россияне разрушили.

В селе осталась местная учительница. Школа здесь тоже повреждена, но она продолжает проводить уроки даже под обстрелами. Людмила ведет меня в подвал. Там есть две кроввати, телевизор, роутер и ноутбук, а на полочках, как у хорошей хозяйки, стоят баночки с овощами на зиму.

"Мои мужчины мне все обустроили. Здесь работает интернет, даже когда нет света. Так что во время обстрелов я могу продолжать проводить уроки для деток", – говорит Людмила.

Она рассказывает, что сейчас очень тяжело стало оставаться в деревне. Россияне постоянно обстреливают КАБами и применяют БПЛА разного типа, охотятся за гражданскими. Были, к сожалению, и смертельные случаи. Мужчина, также ранее бывший учителем, погиб прямо у себя дома.

Местные рассказывают, что БПЛА здесь летают круглосуточно, десятками в день и терроризируют население. Недавно FPV-дрон попал в семью на улице.

Теперь понимаю, почему всюду так пусто. Люди боятся выходить из домов, ведь снаружи подстерегает смерть.

Один из жителей села поступил в ДФТГ с начала войны, сейчас работает боевым медиком, говорит, что неоднократно приходилось оказывать помощь гражданским при ранениях.

"Когда начались массированные обстрелы, то больницы и все структуры уехали. И теперь некому кроме нас оказывать помощь людям", – рассказывает он.

Парень говорит, что после начала Курской операции стало лучше: врага отодвинули врага от границы, и он уже не может добивать артиллерией к селам на приграничных территориях.

Жителям села часто приходится самостоятельно защищать свои дома от вражеских БПЛА. В гараже у местного мужчины – уже целая коллекция сбитых беспилотников разного типа, от больших "крыльев" до маленьких дронов. Интересно, что некоторые дроны сделаны из подручных материалов, из пенопласта и картона. Очевидно, их собирали студенты. По словам мужчины, в РФ производство дронов поставлено на поток, что позволяет запускать их ежедневно в огромном количестве.

"Сбивали дроны и с охотничьего ружья, и из стрелкового оружия, и наши друзья военные нам помогали, и РЭБ иногда глушит. Защищаем свои дома как можем", – рассказывает местный житель.

Владимир Артюх, глава Сумской ОВА, говорит, что россияне намеренно пытаются уничтожать инфраструктуру и все места жизнеобеспечения местных жителей, чтобы зачистить эту территорию от людей. В то же время и сама администрация делает все возможное для эвакуации местных, чтобы сберечь их жизнь.

"С началом Курской операции увеличились обстрелы по территории Сумской области с применением КАБов в сотни раз, то есть в общей сложности в сутки – это 30-40 случаев боевого применения этих средств. Если в прошлом году это были единичные случаи, то сейчас эти применения системные, в частности по нашим объектам критической инфраструктуры, и по населенным пунктам. Это частные дома или многоэтажки. Цель – деморализовать население, заставить его покинуть территории", – рассказывает Артюх.

Белополье

Этот городок постоянно страдал от артиллерийских обстрелов россиян. Вся центральная улица посечена "Градами". На отделке уцелевших домов – вмятины от осколков боеприпасов. До вражеских сил отсюда – пять километров.

С одного из холмов отчетливо виднеется территория РФ. Сейчас пасмурно, но при ясной погоде местные могут наблюдать перемещения россиян и населенный пункт Теткино.

На этом же холме с видом на Россию стоит разрушенная хата и позади нее виднеется еще целая улица руин, которые раньше были чьими-то домами. Местные вспоминают ту страшную ночь, когда россияне массированно обстреливали кассетными боеприпасами – применили против гражданских оружие, запрещенное Женевской конвенцией.

Заместитель председателя Белопольского городского совета Владимир Видуев рассказывает: особенность этой общины в том, что она находится на холме и поэтому легко просматривается врагами, которые могут наносить удары по городу и окрестностям.

"Недавно был случай на приграничье, там в результате обстрелов погибли двое мужчин. Но из-за постоянных обстрелов их невозможно было забрать. Только через месяц военные смогли эвакуировать тела. И мы их похоронили по-христиански", – рассказывает Видуев.

Всего в городе разрушены многие дома: школа, садик, дом культуры, отделения полиции и сотни домов мирных жителей. Россияне ударили даже по футбольной раздевалке. А на самом стадионе до сих пор остались воронки от авиаударов.

Под постоянными обстрелами находится городская больница. Россияне не раз ее обстреливали. После очередной атаки здесь были уничтожены кабинеты, выбиты все окна. Но врачи не могут прекратить свою работу, ведь ежедневно к ним обращаются люди с ранениями, которым нужно оказывать помощь.

Медики вынуждены подстраиваться к военным реалиям, ведь работать приходится и под авиабомбами. В подземелье больницы обустроили палату для пациентов. В несколько рядов стоят кровати с аккуратно заправленными покрывалами, по обе стороны стоят тумбочки с набором продуктов и запасами воды. Здесь есть все необходимое, чтобы пациенты могли переждать опасность.

Но самое главное находится за дверью следующей комнаты. Здесь обустроили подземную операционную.

"Часто приходится проводить операции во время обстрелов. К нам обращаются с ранениями, обычно это минно-взрывные. Для того чтобы уберечь и самих врачей – проводим операции здесь в подвале", – рассказывает Ирина Охрименко, заместитель главного врача Белопольской городской больницы.

В городе до сих пор остается много пожилых людей. Они прожили здесь всю свою жизнь и даже несмотря на тяжелую ситуацию не хотят покидать дома.

На улице встречаю пожилую женщину, Галину. Она с мужем пережила обстрел авиабомбами. КАБ попал рядом с домом пенсионеров. Женщина проводит нас в соседний дом, который внутри полностью разрушен и больше не пригоден для проживания, а потом ведет и к себе домой.

В ее хате уже сделан частичный ремонт снесенной кровли. На стенах трещины и отбитые куски отделки.

"Я помню страшные взрывы. Будто дом подняло и бросило снова на землю. Все посыпалось на голову с потолка. Мой муж упал и крикнул. Я пробралась в комнату и увидела этот ужас", – вспоминает Галина.

Женщина рассказывает, что их спасло чудо. В соседней комнате она хранила много икон, которые сама вышила бисером. И удивительно, именно в той части нет никакой трещины.

Людям на прифронтовых территориях приходится верить в чудеса. Они молятся небесам, чтобы завтра могли проснуться и вражеский сброс не уничтожил их дома. Ведь россияне намеренно целят именно по гражданским.

***

Город накрыло снегом. Пришла та пора, которую весь мир ждет из-за рождественских праздников и зимних развлечений. Но у нас реалии отличаются от мира. Я ступаю на заснеженную поверхность и слышу хруст. Но это не снег, под снегом лежат обломки стекла от домов, где раньше жили люди. Когда-то они ждали Рождества и любовались заснеженными пейзажами, а теперь их дома уничтожила Россия. Единственным выходом для нас, возможно, и является создание серой зоны на российской территории, чтобы их снаряды не доставали до домов мирных украинцев.