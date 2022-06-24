Суттєві проблеми з логістикою змушують скорочувати виробництво, - "Запоріжсталь"

Через значні проблеми з логістикою та затовареність залізничних переходів запорізькі металургійні підприємства вимушені розглядати варіанти зі скороченням виробництва. Наразі ж запорізькі підприємства працюють на 50% потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора метзаводу "Запоріжсталь" групи "Метінвест" Олександра Мироненка.

"Проблеми з логістикою не вирішені. Ми маємо суттєві проблеми з відвантаженням нашої продукції до клієнтів у ЄС. Всі наші маршрути до війни проходили через порти, але наразі вони недоступні. Зараз ми маємо суттєві затоварення на прикордонних переходах на західній Україні. Це все змушує нас розглядати варіант зі скороченням виробництва, тому що нашу продукцію просто не можна переправити через кордон", - пояснив Мироненко.

За його словами, наразі керівники підприємств роблять усе від них залежне, щоб зберегти обсяги експорту та притоку валюти в країну, у тому числі - надають додатково свою техніку для перевантаження продукції на кордоні з ЄС.

Також, спільно з Кабміном, шукаються шляхи вирішення логістичної проблеми. Проте наразі це рішення відсутнє.

"Зараз всі наші підприємства у Запоріжжі працюють на 50% своєї потужності. Частина персоналу, відповідно, також знаходиться у вимушеному простої - ми не можемо задіяти всіх працівників на половині потужностей. Для того, щоб відновити роботу на повну потужність, нам необхідно вирішити проблеми з логістикою", - резюмував Мироненко.

Як відомо, Україна щодня втрачає $170 млн через блокаду портів. За оцінками інвесткомпанії Dragon Capital, у 2022 році ВВП України впаде на 30% за умови затяжної війни до кінця року, а за умови перемир'я та можливого відкриття портів - на 22-25%.

"Укрзалізниця" не справляється з обсягами перевезень в першу чергу через вузькі прикордонні переходи: загальна добова здатність УЗ та компаній суміжних країн щодо перестановки рухомого складу з візків колії ширини 1520 мм (Україна) на візки 1435 мм (ЄС) становить 175 вагонів.