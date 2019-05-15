Сущенка в колонії відвідав український консул

Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенко відвідав у колонії в Кірово-Чепецьку консул України в Москві Альберт Черниюк. Про це повідомляє "Укрінформ".

Адвокат Марк Фейгін також має намір відвідати Сущенка в колонії.

"Напередодні мого підзахисного Романа Сущенка відвідав український консул Альберт Черниюк. І я також маю намір відвідати Романа найближчим часом", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, в лютому Фейгін відвідав підзахисного в колонії в 50-й день його народження. Захисник повідомив, що побутові умови у Сущенка кращі, ніж були спочатку. Він знаходиться в теплому, захищеному приміщенні, має доступ до окропу, може здійснювати телефонні дзвінки. Роману передали кисті і фарби, так що він тепер може займатися улюбленою справою.

Як відомо, кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні шість років. 7 жовтня 2016 йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.