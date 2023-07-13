Суровикина удерживают и допрашивают в Москве, - WSJ

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что Суровикин после неудачного мятежа Пригожина удерживается и допрашивается в Москве. Он не был обвинен в соучастии, но собеседники издания говорят, что Суровикин знал о планах "вагнеровцев".

Кроме того, по данным источников, Кремль до сих пор пытается отсеять нелояльных к путинскому режиму офицеров. После бунта Пригожина были задержаны по меньшей мере 13 высокопоставленных российских военных, после допроса некоторых уволили. Кроме того, еще 15 офицеров отстранили.

"Эти задержания направлены на очищение рядов тех, кому, как полагают, больше нельзя доверять", - говорят собеседники WSJ.

Так, среди задержанных был заместитель Суровикина - генерал-полковник Андрей Юдин, а также заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Впоследствии их отпустили, но отстранили от службы. Они находятся под наблюдением, их передвижение ограничено.

По информации WSJ, среди задержанных также находился

Таинственное исчезновение Суровикина

Напомним, после неудачного мятежа Пригожина и "вагнеровцев" генерал Сергей Суровикин внезапно исчез. В последний раз он появлялся на публике в день бунта, тогда Суровикин записал видеообращение к "вагнеровцам" и призвал остановиться.

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 командовал оккупационными войсками РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Также ранее СМИ установили, что Суровикин был тайным VIP-членом "Вагнера".