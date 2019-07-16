Пристайко: Росія зобов'язалась вплинути на "ЛНР" для будівництва мосту

Під час переговорів у нормандському форматі, які відбулися на рівні експертів 12 липня, помічник президента РФ Владислав Сурков пообіцяв вплинути на бойовиків для початку будівництва мосту поблизу КПВВ ”Станиця Луганська”. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Пристайко повідомив про підсумки зустрічі радників лідерів нормандської четвірки, яка відбулась 12 липня.

"Наприклад, нам не вистачає рішення по демонтажу оборонних структур, які побудовані. Нашим завданням було переконати російську сторону, і Владислав Сурков взяв на себе зобов'язання, як вони кажуть, вплинути на ту сторону, щоб ця споруда була розблокована", - сказав Пристайко.

Також, він висловив надію, що найближчим часом міст буде добудований.

"Ми домовлялися з російською делегацією про те, що нам треба терміново, приблизно за тиждень, розібрати споруди, які стоять прямо на мосту, щоб дозволити автобусам проїжджати. Тому що люди тягають ті "візки"- це неприпустимо. Питання навіть не в фінансах. У нас є кошти, є пропозиції наших партнерів профінансувати будівництво мосту. Зараз нам потрібно лише згода того боку, щоб ми не почали будувати самі, щоб це не було перекручено і сприйнято як акт агресії ", - підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, раніше в бойовики повідомляли, що розцінять ремонт мосту в Станиці Луганській як "акт агресії" України. За словами глави терористів Леоніда Пасічника, будь-які односторонні дії України на "території ЛНР", спроба зірвати розведення сил в станиці Луганській.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що міст в Станиці Луганській можуть побудувати протягом місяця. Також він зазначив, що будівництвом мосту будуть займатися цивільні особи.