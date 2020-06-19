Суркіс пояснив, чому з'явився "Павелко-гейт"

Звинувачення на адресу Григорія Суркіса щодо його причетності до створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування порушень законодавства президентом Української асоціації футболу є "уявою" Андрія Павелка, яке не має нічого спільного з реальністю.

Про це Григорій Суркіс заявив у коментарі РБК-Україна.

"Хочу відразу розвіяти кілька міфів, які гуляють коридорами парламенту. Вони стосуються мене особисто в контексті створення Верховною радою спеціальної Комісії, яка розслідує махінації з грошима держбюджету, спрямованих у 2017-2018 роках на будівництво футбольних полів. "Павелко-гейт" виник зовсім не за підсумками розгляду поліцією заяви Суркіса. ЇЇ не існує в природі. Зате досить вагомо і цілком зримо дамокловим мечем над репутацією керівництва УАФ давно повисли більше десятка журналістських розслідувань незалежних українських та зарубіжних ЗМІ", - заявив Суркіс.

За його словами, "вони здетонували суспільний інтерес до даної теми, що і привернуло потім увагу представників президентської фракції у Верховній раді, яка ініціювала створення згаданої ТСК".

"Слуги народу" визнали резонансні матеріали про корупцію під дахом Будинку футболу достатньою підставою для спеціального депутатського розслідування. І ніякої конспірології. Другий міф ґрунтується на помилковій тезі про нібито існуючу конкуренцію між Суркісом і Павелком. Її не може бути за визначенням. У нас різна життєва філософія, шкала цінностей і пріоритетів. Різні завдання стосовно футболу. Я, наприклад, протягом багатьох років акумулював і активно вкладав у його розвиток колосальні інтелектуальні та матеріальні ресурси. Павелко ж навпаки – за чотири роки свого президентства спустошив не їм наповнену казну, та ще й завдав нищівного удару по іміджу і репутації національної федерації, які теж створювалися не його руками", - додав Суркіс.

"В чому ж нам конкурувати? Ну, не в скандальному ж призначенні казкових зарплат – сотні тисяч гривень – вузькому колу обслуговуючого персоналу? Або спекулятивному примусові легенд українського футболу (співробітників УАФ) до принизливого прохання у депутатів індульгенції своєму злодійкуватому роботодавцю? Тут Павелко - явно поза конкуренцією", - сказав Суркіс.

У цьому, за його словами, криється причина третього міфу, "теж вигаданого у хворій уяві Павелко", зазначає Суркіс.

"Ця уява побудована на примітивному сценарії віртуальної боротьби позитивного героя з підступними силами зла. Останні, як ви здогадалися, асоціюються у Павелка зі мною – його головним ворогом, якого він повинен кожного разу перемагати. Таким чином закомплексований президент УАФ підіймає свою самооцінку. Таким чином він підноситься над своїм оточенням. Мовляв, дивіться, я протистою не кому-небудь, а самому Суркісу! Очевидно, йому не вистачає героїки в повсякденній рутинній роботі. Тому він так голосно і піаритися на фоні мого прізвища, карикатурно махаючи дерев'яною шаблею", - коментує Суркіс.

Втім, на переконання Суркіса, ці "фантазії Павелка" навряд чи будуть цікаві членам ТСК.

"Я припускаю, що у них до Павелко будуть абсолютно конкретні питання про реальне життя УАФ...", - резюмував Григорій Суркіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку роботи Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень законодавства президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком відбувалася безпрецедентна протидія з боку керівництва УАФ та інших публічних діячів, прямо пов'язаних з Павелко. Попри це, за фактами корупційних злочинів Павелко вже відкрито сім кримінальних проваджень в Україні, є також виробництва в Німеччині, Швейцарії й на Кіпрі.