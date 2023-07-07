Спутниковые снимки зафиксировали неизвестные объекты на крыше блока Запорожской АЭС

Фотографии компании спутниковых снимков Planet Labs были сделаны 5 июля - на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на станции могла быть заложена взрывчатка.

На самых четких новых изображениях планеты, сделанных в 8:51 утра по киевскому времени, видны пять белых объектов.

На втором снимке, сделанном в 11:16, видны только три белых объекта.

На третьем изображении, которое было сделано за несколько часов до двух других, не видно белых объекта, и Planet Labs пометила изображение как сделанное 6:27 утра по киевскому времени.

Как отмечает Sky News, невозможно определить, что это за объекты, только по спутниковым снимкам. Ни на одном из спутниковых снимков, отправленных в Sky News, никаких изменений на вершине Reactor 3 не видно.

ЗАЭС

Выступая во вторник, президент Зеленский заявил: "Теперь у нас есть информация от нашей разведки о том, что российские войска разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС". Он сказал, что объекты размещены наверху третьего и четвертого реакторов.

Дарья Долзикова из отдела распространения и ядерной политики Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI) сказала: "По снимкам трудно судить о том, что показывают изменения на крышах, в том числе, связаны ли они каким-либо образом со взрывными устройствами, о которых сообщила украинская разведка и которые могут присутствовать на крышах реакторов ЗАЭС".

Но получение независимых надежных изображений важно и может помочь в проверке заявлений о том, что происходит на ЗАЭС, отметила она.

МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на крыши двух реакторных блоков, а также машинные залы и некоторые части системы охлаждения на станции, чтобы подтвердить отсутствие взрывчатых веществ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал: "Наши эксперты должны быть в состоянии проверить факты на месте. Их независимые и объективные отчеты помогут прояснить текущую ситуацию на объекте, что имеет решающее значение в такое время".