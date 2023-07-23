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Спутниковые снимки показали увеличение техники на военной базе в Беларуси

Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Беларуси на военном гарнизоне у населенного пункта Цель Осиповичского района фиксируется наращивание оборудования и транспортных средств, что демонстрируют спутниковые снимки технологической компании Umbra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Если сравнить новые кадры с предыдущими снимками от Maxar Technologies, датированных 16 июля, раньше на территории гарнизона было замечено только около 10 грузовых автомобилей и 5 автобусов на одном складе.

На снимках от Umbra - от 21 июля - техники уже больше.

Спутниковые снимки от 16 и 21 июля с обзором Цельского гарнизона в Беларуси (фото: Maxar Technologies / cnn.com)

Спутниковые снимки от 16 и 21 июля с обзором Цельского гарнизона в Беларуси (фото: Maxar Technologies / cnn.com)

Учения ВС Беларуси с "вагнеровцами"

Перед этим в четверг в Минобороны Беларуси заявили о планах провести совместные военные учения с боевиками российской ЧВК "Вагнера" недалеко от границы с Польшей.

Ранее в начале месяца самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко позвал "вагнеровцев" после мятежа основателя этой ЧВК Евгения Пригожина в РФ к себе в Беларусь для помощи в обучении Вооруженных сил страны.

Также сообщалось, что в субботу Лукашенко прибыл в РФ перед запланированной на воскресенье встречей с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Отметим также, что "вагнеровцы" в Беларуси размещаются в палаточном городке возле военной базы Осиповичи. Там недавно заметили и Пригожина. По предварительным данным, количество "вагнеровцев" в Беларуси уже насчитывает несколько тысяч.

Украинские пограничники обратили внимание, что пока ЧВК "Вагнера" в Беларуси не представляет угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

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