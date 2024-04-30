Спутниковые снимки показали количество бомбардировщиков на российском аэродроме "Моздок"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Defense Express.

Кроме того, на аэродроме четыре самолета типа Су-24М/МР и ориентировочно 20 вертолетов разных типов. При этом россияне нарисовали силуэты фейковых Ту-22М3 и Су-24М/МР.

Спутниковые снимки в открытый доступ на своем профиле в Twitter выложил OSINT-аналитик под ником Evergreen Intel.

Спутниковый снимок аэродрома "Моздок" на 22 апреля 2024 года

Как отмечает Defense Express, такие данные важны сразу с нескольких ракурсов. Так, по сообщениям Воздушных сил, российские войска в течение последнего месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемые с Ту-22М3: пять ракет этого типа были применены 22 марта, три ракеты - 28 марта, и шесть ракет - во время удара 19 апреля (в итоге две Х-22 были сбиты).

Кроме того, 19 апреля 2024 г. Силы обороны Украины сбили один Ту-22М3. И судя по месту падения этого самолета, вероятно, он таки летел на аэродром "Моздок".

Если исходить из данных, что в строю "ВКС РФ" по факту есть только 30 бомбардировщиков Ту-22М3, то выходит, что российские военные только на одном аэродроме сосредоточили минимум пятую часть от флота этих самолетов, пишет Defense Express.