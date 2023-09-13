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Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар после удара по Севастополю

Фото: NASA зафиксировало масштабный пожар после удара по Севастополю (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту пожаров проекта FIRMS.

Как видно на спутниковых снимках, пожар довольно масштабная. Возгорание зафиксировали в 4:00.

скриншот firms.modaps.eosdis.nasa.gov

При этом местный Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что все три очага пожаров после удара находятся на территории морского завода в Севастополе. Два из них - в Южной бухте, еще один - в Корабельной бухте.

 

Что известно об ударе по Севастополю

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке. Как утверждают россияне, 10 крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, три из них якобы сбиты.

Кроме того, россияне обвиняют Украину в атаке на корабле Черноморского флота безэкипажнми катерами.

Украина пока не комментировала ночные события на территории оккупированного Крыма.

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