Спутник заметил следы пожара на аэродроме "Саки" в Крыму

По данным мониторинговой группы, следы пожара находятся на спутниковом снимке за 23 сентября, но их не было 21 числа.

"Пожар на аэродроме мониторинговая группа зафиксировала вчера, как раз после атаки дронов и ракет по Крыму", - сообщили в издании.

Взрывы в Крыму

Напомним, вчера, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.

В частности, в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов – атака украинских военных.

Все детали удара ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.

В связи с обострением ситуации Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.

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