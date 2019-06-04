ru
ua

Супрун заявила про рейдерське захоплення Одеського медуніверситету


Вчора невідомі зірвали засідання Наглядової ради медуніверситету

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила про рейдерське захоплення Одеського національного медичного університету. Про це вона написала у Facebook.

Вчора в Одеському національному медичному університеті відбувалося позачергове засідання Наглядової ради медуніверситету. В ході засідання невідомі особи увірвалися в будівлю ректорату і силою зірвали нараду.

Супрун зазначила, що рада повинная була вирішити питання про розгляд численних скарг від працівників про вчинення тиску на них. Зокрема щодо незаконних звільнень, що відбуваються в університеті. Але невідомі, використовуючи сльозогінний газ, цьому завадили. Внаслідок їх дій постраждали 28 людей.

Вона нагадала, що студенти і викладачі медуніверситету вже шостий місяць не отримують стипендії та зарплати.

"Будівлю університету захоплено рейдерами, саботуються рішення Міністерства охорони здоров'я України та уповноважених міністерством осіб, судами блокуються рішення про реорганізацію медуніверситету", - пише міністр.

Вона також написала: "Корупціонери, які проплачують титушок і адвокатів, "організовують" необхідні рішення корумпованих суддів - це справжня реальність "вищої освіти".

Нагадаємо, вчора в результаті зіткнень під Одеським національним медичним університетом постраждали 28 людей.

Поранена поліцейськими в Київській області дитина померла Порошенко дав поради Зеленському перед першим візитом до Брюсселю
Читати всі новини