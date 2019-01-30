Супрун прокоментувала плани МОЗ оголосити епідемію кору

Відповідну інформацію Супрун повідомила після засідання Кабміну у середу

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Соответствующую информацию Супрун сообщила после заседания Кабинета министров в среду, 30 января.

"Мы не будем объявлять эпидемию (кори, - ред.)", - отметила и.о. главы Минздрава.

Напомним, на прошлой неделе Супрун анонсировала, что Министерство здравоохранения до конца недели намерено созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине. Для объявления эпидемии кори в Украине необходимо подтверждение ряда показателей, подчеркивала и.о. главы Минздрава.

Как писало РБК-Украина, в Украине за четвертую неделю корью заболели 3279 человек - 1350, что на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Добавим также, в Украине с начала этого года от кори умерли 6 человек, а всего корью заболело 8,5 тыс. человек, из которых две трети - дети.

В Минздраве подчеркивают, что "прививка - единственная надежная защита от кори".