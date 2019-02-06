У Супрун немає політичного мандата займатися реформою охорони здоров'я, - політолог

Експерт зазначив роль Ляшко в ситуації навколо відсторонення Супрун

Вопрос правомерности пребывания гражданки США Уляны Супрун на должности и.о. министра здравоохранения Украины вызревал не один месяц. Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя ситуацию вокруг вероятной отставки Супрун с должности и.о. министра здравоохранения Украины, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что многие об этом говорили, но решения не было. По мнению Карасева, лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал первым депутатом парламента, который показал, что решить вопрос можно не словами, а исключительно конкретными, решительными действиями.

Эксперт отметил, что в течение 2,5 лет Супрун возглавляет министерство, не будучи при этом полноценным министром.

"Учитывая то, что парламент за нее не голосовал, в Верховной раде нашлась группа депутатов, в частности в комитете по здравоохранению, которая постоянно муссировала эту тему. То, что удалось сделать решением Окружного административного суда, а именно - временно отстранить Супрун от должности по иску Игоря Мосийчука, ближайшего соратника Олега Ляшко, говорит о том, что нужно решительно действовать. Избиратель, да и в целом простые люди, все те, кто сегодня не вписываются в реформу Супрун, хотят видеть именно дела. И конечно, после решения суда о ее отстранении от должности, проблема ее отставки, либо ее гражданства приобретает новое звучание", - говорит Карасев.

Эксперт отметил, что после того, как суд сказал свое слово, правительство и парламент решили правовой вопрос со всеми, так называемыми "и.о. министров".

"Можно о реформе спорить: хорошая она или плохая, приведет Супрун систему здравоохранения к уничтожению или наоборот создаст новую суперэффективную систему. Вопрос в другом. Не имея политического мандата на проведение реформы, а только министр имеет такой мандат, Супрун и команда ее реформаторов теперь будут наталкиваться на сопротивление, ограничение, непонимание и так далее. А если реформа не получится и через несколько лет мы увидим, что ее результаты, мягко говоря, недостаточны, не выводят нашу медицину на европейский уровень здравоохранения? Тогда и будут говорить, что гражданка США, не обладая политическим мандатом, привела Украину к неутешительному результату. Поэтому, вопрос не в Супрун и не в самой медицинской реформе. Вопрос в том, чтобы любой министр, который проводит реформы в своей отрасли, имел на то политический мандат и украинское гражданство", - акцентирует Карасев.

Эксперт резюмировал, что вопрос, поставленный ребром членами Радикальной партии Ляшко, безусловно является шагом вперед, который позволит открыть окно новых возможностей для полноценного, социально ориентированного реформирования здравоохранительной системы Украины.