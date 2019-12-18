У справі подружжя Грищенків затримали ймовірного організатора

Правоохоронці затримали ймовірного організатора невдалого замаху на івано-франківського бізнесмена Михайла Чекурака, у виконанні якого підозрюють ветеранів Інну та Владислава Грищенків, що також фігурують у справі про вбивство Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат подружжя Віталій Ковальчук у Facebook.

За словами адвоката, слідство встановило та затримало ймовірного організатора замаху на бізнесмена Чекурака. В матеріалах справи ймовірного організатора називають "громадянином Ш.", однак до справи Шеремета він не причетний.

Ковальчук додав, що готує позов до суду з метою спростування інформації, поширеної правоохоронними органами та Міністерством внутрішніх справ, про нібито причетність подружжя Грищенків до вбивства журналіста Шеремета.

Нагадаємо, раінше у МВС пояснювали, чому ветеранам Грищенкам не було оголошено про підозру в причетності до вбивства Шеремета, але вони фігурують у справі. Тоді речник міністерства Артем Шевченко зазначав, що подружжя проходить по іншій справі - замаху на бізнесмена у місті Косів.