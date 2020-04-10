Дружині Кожари повідомили про підозру

Слідчі поліції Київської області повідомили про підозру дружині екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари, підозрюваного у вбивстві колишнього гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що підозра було повідомлено за завідомо неправдиві показання.

"Жінка, намагаючись прикрити свого чоловіка в суді заявила, що підозрюваний не вбивав товариша, а саме вона причетна до смерті гостя. Поліцейські провели необхідні слідчі дії, встановили, що підозрювана збрехала. За лжесвідчення їй загрожує до 5 років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на суді у справі Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора "Інтера". За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.

Нагадаємо, 25 березня поліція Київської області затримала Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві Сергія Старицького.

Раніше поліція Київської області розслідувала загибель Старицького як самогубство. Спочатку повідомлялося, що мешканка села Чайки (імовірно дружина Кожари) повідомила про самогубство гостя. На місці поліція виявила колишнього гендиректора "Інтера" з вогнепальним пораненням голови. Як речовий доказ вилучили пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. Сам Кожара і його дружина в момент пострілу нібито знаходилися в інших кімнатах.