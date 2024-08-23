Суперсвет: как работают лазерные фары на авто

Если говорить о лазере как об источнике света, то он имеет принципиальные отличия от всех традиционных для автомобиля ламп. Из того, что будет полезно водителю – высокая интенсивность света. Лазерный источник света на порядок сложнее любой лампы. Имеет вид осоилвой конструкции из трех составляющих – рабочее тело (кристалл, газ или жидкость), источник энергии (накачка лазера) и система зеркал (оптический резонатор), смешивающая рабочее тело продуцировать луч.

Лазерные фары – что это?

В каждой лазерной фаре устроена отдельная лазерная установка. И светится в ней не лампочка, а специально подобранное вещество, на которое влияют электрическим разрядом или другим видом энергии. Яркость лазерного света может в два раза превосходить яркость светодиодной либо ксеноновой фары. Следовательно, типичная лазерная фара бьет в длину на 600 метров.

Фары на основе лазеров греются меньше диодных, а срок службы – как у LED-оптики, а она, напомним, на сегодняшний день является рекордсменом долговечности. Еще одна особенность, которую можно записать в актив лазеров, – эти фары могут быть маленькими в пересечении, что открывает новые возможности для дизайнеров.

Да, в целом преимущества существенные. Но лазерные фары сложны, содержат специальные материалы и высокоточные элементы, и потому очень недешевы – к моменту их появления на автомобилях стоили несколько тысяч долларов.

Почему лазерные фары не получают распространения

Лазерные источники света в фарах на товарных образцах машин появились десять лет назад почти одновременно на премиальных моделях Audi и BMW. Но с тех пор о распространении этой технологии на массовые машины ничего не слышно. Понятно, что поначалу дело было в высокой цене и технической сложности таких систем. Тем более что параллельно развивались светодиоды, которые становились более яркими и более дешевыми.

А потом сработал еще один фактор: конструкторы светодиодных систем создали матричную оптику. То есть фары, которые сами "видят" впереди встречную или попутную машину и вырезают (затемняют) ту часть своего луча, которая может ослепить ее водителя. То есть получается, что чуть ли не постоянно матричные LED-фары могут быть включены в режиме "дальнего".

Таким образом была решена вторая после дальнобойности проблема фар – ослепление встречных водителей. Ведь в теории несложно установить на машину прожектор с длиной луча хоть три километра. Но пользоваться им водитель сможет совсем нечасто, только когда впереди него на расстоянии этих трех километров не будет никакой другой машины – все водители, и встречные, и попутные, будут ослеплены. Преимущество матричных LED-фар здесь несомненно – притом что они тоже недешевы.

Кратко

Вышеупомянутые матричные LED-фары можно считать одним из самых важных автомобильных изобретений наших дней. Они существенно повышают безопасность движения в темное время суток, ведь постоянно включенный дальний свет дает водителю дополнительные несколько секунд для реагирования на препятствие впереди. Возможно, со временем нечто подобное придумают и для лазерных фар.

А пока большинство из нас пользуются обычными рефлекторными или линзовыми фарами, нам остается другой инструмент безопасности – снижение скорости движения к обеспечению тормозного пути не дольше, чем луч нашего "ближнего". Возможно, этот способ не так инновационный, как LED-матрицы и лазеры, однако он очень надежен.