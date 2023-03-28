RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Соперничество США и Китая может спровоцировать конфликт на границе в Индии

Фото: Соперничество США и Китая может спровоцировать конфликт на границе в Индии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

По мере того как ухудшаются отношения между Вашингтоном и Пекином, напряженность на границе между Индией и Китаем может перерасти в больший конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего армией Индии Маноджи Панде, которое приводит Bloomberg.

"Нарушения вблизи границы остаются потенциальной причиной для эскалации", - сказал генерал.

По его словам, двусторонние связи между Индией и Китаем действительно находятся под влиянием соперничества между Пекином и Вашингтоном.

"Панде стал первым официальным лицом, связавшим растущее соперничество между США и Китаем и потенциальным ухудшением и без того напряженных отношений между азиатскими соседями", - говорится в материале.

Индия и США, наряду с Японией и Австралией, являются членами группы Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности - ред.), которая рассматривается как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин раскритиковал группу, потому что она может разжечь новую холодную войну.

Индия и Китай разделяют спорную гималайскую границу протяженностью 3488 километров. За последние два года солдаты с обеих сторон погибли в одном столкновении в июне 2020 года. Обе стороны мобилизовали тысячи военнослужащих, артиллерийских орудий и истребителей. Обе стороны провели 17 раундов дипломатических и военных переговоров по урегулированию пограничного кризиса, но добились лишь частичного успеха.

Ранее начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан заявлял, что страна должна быть самодостаточна в обеспечении себя вооружениями.

Напомним, что Соединенные Штаты впервые на этой неделе доставили в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитай