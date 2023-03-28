Соперничество США и Китая может спровоцировать конфликт на границе в Индии

"Нарушения вблизи границы остаются потенциальной причиной для эскалации", - сказал генерал.

По его словам, двусторонние связи между Индией и Китаем действительно находятся под влиянием соперничества между Пекином и Вашингтоном.

"Панде стал первым официальным лицом, связавшим растущее соперничество между США и Китаем и потенциальным ухудшением и без того напряженных отношений между азиатскими соседями", - говорится в материале.

Индия и США, наряду с Японией и Австралией, являются членами группы Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности - ред.), которая рассматривается как противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин раскритиковал группу, потому что она может разжечь новую холодную войну.

Индия и Китай разделяют спорную гималайскую границу протяженностью 3488 километров. За последние два года солдаты с обеих сторон погибли в одном столкновении в июне 2020 года. Обе стороны мобилизовали тысячи военнослужащих, артиллерийских орудий и истребителей. Обе стороны провели 17 раундов дипломатических и военных переговоров по урегулированию пограничного кризиса, но добились лишь частичного успеха.