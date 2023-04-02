Соперник Трампа. Экс-губернатор Арканзаса объявил о намерении баллотироваться в президенты США

"Я принял решение, и мое решение состоит в том, что я собираюсь баллотироваться в президенты Соединенных Штатов", - сказал он, добавив, что официальное объявление будет позже в апреле.

Гатчинсон также считает, что Трампу лучше снять свою кандидатуру с президентской гонки после намерения властей предъявить ему уголовное обвинение.

"Я не верю, что он (Трамп - ред.) должен быть следующим лидером нашей страны", - добавил он.

Гатчинсон отметил, что должность президента важнее любого отдельного лица: "Поэтому для должности президента я считаю, что это слишком побочный эффект и отвлечение, и он должен иметь возможность сосредоточиться на должном судебном процессе, и существует презумпция невиновности".

Отметим, что согласно опросу, более половины республиканцев готовы поддержать Трампа на президентских выборах в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему обвинения.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил, ослабят ли США поддержку Украины после выборов.

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