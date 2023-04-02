RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Соперник Трампа. Экс-губернатор Арканзаса объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Фото: Аса Гатчинсон (twitter.com/AsaHutchinson)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший губернатор Арканзаса Аса Гатчинсон объявил о намерении баллотироваться в президенты США от Республиканской партии в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ABC News.

"Я принял решение, и мое решение состоит в том, что я собираюсь баллотироваться в президенты Соединенных Штатов", - сказал он, добавив, что официальное объявление будет позже в апреле.

Гатчинсон также считает, что Трампу лучше снять свою кандидатуру с президентской гонки после намерения властей предъявить ему уголовное обвинение.

"Я не верю, что он (Трамп - ред.) должен быть следующим лидером нашей страны", - добавил он.

Гатчинсон отметил, что должность президента важнее любого отдельного лица: "Поэтому для должности президента я считаю, что это слишком побочный эффект и отвлечение, и он должен иметь возможность сосредоточиться на должном судебном процессе, и существует презумпция невиновности".

Отметим, что согласно опросу, более половины республиканцев готовы поддержать Трампа на президентских выборах в 2024 году, несмотря на намерение властей предъявить ему обвинения.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил, ослабят ли США поддержку Украины после выборов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в СШАСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп