Суперкубок УЄФА: "Баварія" в додатковий час обіграла "Севілью"

Німецька "Баварія" обіграла іспанську "Севілью" в матчі за Суперкубок УЄФА 2020 року. Зустріч проходила на стадіоні" Пушкаш Арена »" в Будапешті (Угорщина) і завершилася з рахунком 2:1.

Мюнхенці відразу ж кинулися в бій, але досить швидко гра вирівнялася і мало хто очікував, що саме "Севілья" заб'є швидкий гол. На 13 хвилині Лукас Окампос реалізував пенальті, який заробив Іван Ракитич. Горецка з подачі Роберта Левандовські зрівняв рахунок на 34 хвилині.

У другому таймі "Баварія" пару раз відправила м'яч у сітку, але обидва рази - з порушенням правил. "Севілья" могла перемагати, проте на 87 хвилині Ен-Несірі не реалізував вихід на один. Вивів мюнхенців вперед Хаві Мартінес вже в другому таймі додаткового часу.

"Баварія" вдруге у своїй історії завоювала Суперкубок УЄФА, а на рахунку "Севільї" - все ще одна перемога в турнірі.

Німецький клуб брав участь як переможець Ліги чемпіонів, іспанський - як тріумфатор Ліги Європи.