Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ: есть только два варианта, у "Ман Сити" шансов - ноль

Победа "Арсенала" Александра Зинченко над "Манчестер Сити" со счетом 5:1 в воскресенье стала едва ли не самым ярким моментом 24-го тура АПЛ.

В то же время лидер турнирной таблицы, "Ливерпуль", комфортно обыграл "Борнмут" Ильи Забарного (2:0), поэтому "канонирам" крайне необходимо было достичь положительного результата, чтобы не потерять шанс догнать команду Арне Слота. Что они и сделали.

Таким образом после последнего тура подопечные Микеля Артеты отстают от "Ливерпуля" на 6 пунктов и имеют все шансы побороться за чемпионство. Однако у мерсисайдцев еще одна игра в запасе.

По окончании тура аналитическая система Opta, которая учитывает статистику, форму команд и расписание матчей, определила фаворита сезона. И хотя в спину "канонирам" дышит "Ноттингем Форест", да и отрыв от "Челси" составляет всего 7 пунктов, именно "Арсенал" и "Ливерпуль" ИИ считает единственными претендентами на триумф в АПЛ в этом сезоне.

Так, Opta дает сейчас "Ливерпулю" 90,1% шансов на победу в Премьер-лиге, снизив их шансы с 92,7% по сравнению с прошлым туром. Однако шансы Слота и Ко, безусловно, возрастут, если они обыграют "Эвертон" Виталия Миколенко в мерсисайдском дерби 12 февраля.

Перед этим лидеры АПЛ сыграют еще сложный ответный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма", а также будет выезд в Плимут 9 февраля на поединок 4-го круга Кубка Англии с клубом "Плимут Аргайл", за который с недавних пор выступает игрок сборной Украины Максим Таловеров.

Шансы же "Арсенала" выросли с 7,1% до 9,8% после 24-го тура. Для лондонцев многое будет решаться в важных матчах в конце февраля и весной - их ждут матчи против "Фореста", МЮ, "Челси", "Фулхэма" и "Эвертона", который после прихода Дэвида Мойеса заметно набрал обороты.

К слову, результаты Opta показывают, что ни один другой клуб - ни "Манчестер Сити", ни "Челси", ни тем более "Манчестер Юнайтед" - не имеют даже 0,1% шансов выиграть Премьер-лигу в этом году.