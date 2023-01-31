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Сунак о войне в Украине: затянувшийся тупик пойдет на пользу РФ

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Лондон, Вторник 31 января 2023 21:38
Сунак о войне в Украине: затянувшийся тупик пойдет на пользу РФ Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Затянувшийся тупик в войне России против Украины пойдет только на пользу Кремлю.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он заявил, что пришел к такому выводу после анализа подхода Великобритании к конфликту, добавив, что это привело его к решению, что существует "возможность ускорить" британскую поддержку Украины.

"Это даст Украине наилучшие шансы на успех и позволит максимально использовать окно возможностей, в котором российские силы оказались на задней линии", - заявил премьер Британии.

По его словам, новая стратегия Великобритании по ускорению поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия и планирование восстановления после завершения войны.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообщался с лидерами США, Германии, Франции и Италии. Они обсудили необходимость ускорения помощи Украине, пока Россия отстала в войне.

Кроме того, Британия рассматривает поправки к санкционным правилам из-за "повара" диктатора Путина Евгения Пригожина.

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