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Сунак объявил об отставке с поста премьера Британии

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Риши Сунак объявил об отставке с поста премьера Великобритании. Он также объявил, что уходит с поста главы Консервативной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сунак во время своего последнего выступления на посту премьера извинился перед народом за поражение на выборах.

"В ближайшее время я встречусь с Его Величеством королем, чтобы предложить стране свою отставку с поста премьер-министра. Прежде всего, я хотел бы сказать, что мне очень жаль", - заявил он. 

В то же время он добавил, что отдавал работе все свои силы, однако избиратели дали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться.

"Я слышал ваш гнев, ваше разочарование. И я беру на себя ответственность за эту потерю", - подчеркнул Сунак. 

При это он объявил о намерении уйти с поста лидера консерваторов, однако останется на посту до назначения преемника. 

В то же время Сунак пожелал лидеру Лейбористской партии Киру Стармеру успеха на посту премьер-министра. 

"Несмотря на то, что он был моим политическим оппонентом, Кейр Стармер вскоре станет нашим премьер-министром. В этой должности его успехи будут нашими успехами, и я желаю ему и его семье всего наилучшего. Какими бы ни были наши разногласия в ходе этой кампании, он порядочный, общественный человек, которого я уважаю", - заявил он. 

После этого Сунак сейчас направился к королю Чарльза, чтобы передать власть. Позже Стармера пригласят во Букингемский дворец и предложат сформировать новое правительство.

Обновлено (14:08)

Чарльз III принял отставку Сунака с поста премьера Британии в ходе аудиенции с ним в Букингемском дворце.

"Достопочтенный Риши Сунак, член парламента, получил аудиенцию у короля и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое его величество с радостью принял", - говорится в сообщении Букингемского дворца. 

Выборы в Британии

В конце мая премьер Британии Риши Сунак после встречи с королем Чарльзом III распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Выборы в Британии прошли4 июля, где главными конкурентами стали консерваторы и лейбористы.

Лидер лейбористов Кир Стармер сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов. Подробнее о главном претенденте на пост премьера - в материале РБК-Украина.

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Риши Сунак