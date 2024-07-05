Сунак объявил об отставке с поста премьера Британии

Сунак во время своего последнего выступления на посту премьера извинился перед народом за поражение на выборах.

"В ближайшее время я встречусь с Его Величеством королем, чтобы предложить стране свою отставку с поста премьер-министра. Прежде всего, я хотел бы сказать, что мне очень жаль", - заявил он.

В то же время он добавил, что отдавал работе все свои силы, однако избиратели дали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться.

"Я слышал ваш гнев, ваше разочарование. И я беру на себя ответственность за эту потерю", - подчеркнул Сунак.

При это он объявил о намерении уйти с поста лидера консерваторов, однако останется на посту до назначения преемника.

В то же время Сунак пожелал лидеру Лейбористской партии Киру Стармеру успеха на посту премьер-министра.

"Несмотря на то, что он был моим политическим оппонентом, Кейр Стармер вскоре станет нашим премьер-министром. В этой должности его успехи будут нашими успехами, и я желаю ему и его семье всего наилучшего. Какими бы ни были наши разногласия в ходе этой кампании, он порядочный, общественный человек, которого я уважаю", - заявил он.

После этого Сунак сейчас направился к королю Чарльза, чтобы передать власть. Позже Стармера пригласят во Букингемский дворец и предложат сформировать новое правительство.

Обновлено (14:08)

Чарльз III принял отставку Сунака с поста премьера Британии в ходе аудиенции с ним в Букингемском дворце.

"Достопочтенный Риши Сунак, член парламента, получил аудиенцию у короля и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое его величество с радостью принял", - говорится в сообщении Букингемского дворца.