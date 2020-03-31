У Сумській області зафіксовано другу смерть від коронавірусу

Станом на 31 березня в Сумській області зафіксована друга смерть від коронавірусу. Про це повідомив в. о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, померла 59-річна мешканка села Козацьке Конотопського району. Він також додав, що раніше 25 березня померла 78-річна жінка з цього села, яка була знахаркою. Також повідомляється, що обидві вони лежали в одній палаті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області підтвердили 7 нових випадків коронавірусу. Всього на сьогоднішній ранок в регіоні було 17 заражених, ще у 9 осіб підозрюють коронавірус. В цілому по Україні на сьогодні 549 підтверджених випадків, з них 69 були підтверджені за останню добу. При цьому найбільша кількість випадків COVID-19 у Києві - 107.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив українцям з підтвердженим COVID-19 у невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини. Таким людям необхідно дотримуватися вимоги про наявність захисної маски.