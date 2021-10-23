У Сумській області затримали угрупування шахраїв та рекетирів

За даними прес-служби, учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх осередків.

"Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і вибивали з них гроші. До потерпілих вони застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержаними таким шляхом грошима поповнювалася злодійська каса", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ці гроші зловмисники використовували та для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі та поширення там злочинного впливу. Працівниками слідчого управління ГУНП в Сумській області за сприянням працівників Державної установи "Сумська виправна колонія № 116" проведено санкціоновані обшуки в колонії та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження в містах Суми, Конотоп та Миколаїв. Під час обшуків правоохоронці виявили відмички, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки та боргові розписки.

Трьом організаторам угруповання повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (Поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі двох учасників угруповання затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, інші учасники перебувають в місцях відбування покарання. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.