В Сумській області затримали 14 окупантів: серед них водії, навідники та командувач групи

"Сьогодні, під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон", - йдеться у повідомленні.

Після затримання російських військових відправили до поліції. Під час допиту виявилося, що серед окупантів були військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 КК України.