RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській області ввели додаткові обмеження через обстріли

Фото: у Сумській області ввели додаткові обмеження через обстріли (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли окупантів у Сумській області запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони будуть діяти до закінчення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ.

Додаткові обмеження стосуються мешканців Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. На цій території обмеження передбачають заборону на будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) ЗАБОРОНЕНО:

• пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);

• проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;

• здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

• рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

• пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування керівників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання; носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні