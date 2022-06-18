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У Сумській області скорочують комендантську годину

Фото: у Сумській області скорочують комендантську годину (facebook.com/patrolpolice gov ІАА)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З понеділка, 20 червня, в Сумській області змінюють час дії комендантської години. Тепер вона починатиметься о 23:00, а закінчуватися о 4:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня", - написав він.

Голова Сумської ОВА закликає жителів дотримуватися встановлених правил та не виходити на вулицю під час комендантської години.

Нагадаємо, до цього у Сумській області комендантська година тривала з 22:00 до 5:00.

Раніше у МОЗ пояснювали, за яких умов можна викликати швидку під час комендантської години.

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Сумская областьКомендантська година