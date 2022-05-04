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На кордоні з Сумською областю стоїть танкова дивізія РФ. Можлива активізація обстрілів

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Сумська область, Середа 04 травня 2022 19:51
На кордоні з Сумською областю стоїть танкова дивізія РФ. Можлива активізація обстрілів Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська можуть активізувати обстріл Сумську області. Зокрема, на кордоні стоїть танкова дивізія Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області ворог утримує підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу.

Повідомляється, що все для підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів ЗСУ на загрозливі напрямки.

Також не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по Сумської області.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометами.

Також ми писали, що у Сумській області викрили російську ДРГ.

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