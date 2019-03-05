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У Сумській області СБУ блокувала контрабанду товарів з РФ


За попередніми висновками сума виявленого контрабандного товару становить майже 3 млн гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали контрабандное перемещение товаров из РФ на территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Работники Сумской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) незаконно переправляли в Украину товары широкого потребления, а также табачных изделий.

"Контрабандную продукцию дельцы доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения. Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на таможенном посту "Конотоп" в одном из поездов очередную партию "груза", скрытого в конструктивных полостях вагонов. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении СБУ.

По предварительным выводам сумма выявленного контрабандного товара составляет почти 3 млн гривен. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, в частности должностных лиц ДФС, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Одесской области на автодороге Киев - Одесса правоохранители обнаружили в одном из автомобилей 136 тысяч пачек контрабандных сигарет. Пограничники вместе с работниками Службы безопасности Украины и фискальной службы остановили автомобиль "ДАФ". Во время осмотра транспортного средства было выявлено 136 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства.

 

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