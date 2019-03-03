В Одеській області виявили велику партію контрабандних сигарет

Фото: виявлена контрабанда (dpsu.gov.ua)

Загальна вартість виявленої партії складає понад 4 млн гривень

В Одеській області на автошляху Київ - Одеса правоохоронці виявили в одному з автомобілів 136 тисяч пачок контрабандних сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як повідомляється, прикордонники разом з працівниками Служби безпеки України та фіскальної служби зупинили автомобіль "ДАФ". Під час огляду транспортного засобу було виявлено 136 тисяч пачок контрабандних сигарет білоруського виробництва.

Зазначається, що за попередньою оцінкою загальна вартість виявленої партії сигарет складає понад 4 млн гривень. Наразі тривають заходи зі встановлення шляхів потрапляння партії на територію України.

Нагадаємо, раніше в Одеській області працівники Служби безпеки України заблокували незаконне переміщення тютюнових виробів з території іншої держави до України. Організатору каналу контрабанди було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, що передбачений ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Раніше, у Львівській області ліквідували контрабанду елітних наркотиків. Фігурант, під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, налагодив кримінальні звʼязки з представниками наркобізнесу Західної Європи.