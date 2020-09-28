У Сумській області провели антитерористичні навчання

Сьогодні, 28 вересня, на території Сум і Сумського району проведено планові дводенні тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Під час тренувань була задіяна авіаційна техніка.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, у антитерористичних навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, ДСНС, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Головною метою навчань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії для попередження можливих диверсійно-терористичних загроз на кордоні.

За легендою навчань, кілька умовних "диверсійних груп" потрапили на територію України з сусідньої держави з метою здійснення терактів на об'єктах підвищеної небезпеки Сум і газотранспортної системи України.

Фото: антитерористичні навчання (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 24 вересня Служба безпеки України провела Національна поліція та Збройні сили України провели спільні навчання у Сумах.

Крім того, того ж дня СБУ провела масштабні навчання на військових об`єктах Львівської області.